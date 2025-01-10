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16:26, 10 января 2025Из жизни

Рыбу для консервов продали на аукционе за 133 миллиона рублей

Огромного тунца продали на аукционе в Японии за 133 миллиона рублей
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Issei Kato / Reuters

Огромного голубого тунца размером с мотоцикл продали на новогоднем аукционе в Японии за 207 миллионов иен (133,3 миллиона рублей). Об этом пишет CNN.

5 января на токийском рыбном рынке Toyosu владельцы сети мишленовских суши-ресторанов Onodera Group приобрели 276-килограммовую рыбу, которую можно купить и в виде консервов, больше чем за миллион долларов (1,3 миллиона долларов). Согласно данным рынка морепродуктов Toyosu, считающегося крупнейшим в мире, дороже голубого тунца продали лишь однажды. Рекордная цена была зафиксирована в 2019 году, тогда она составила 333,6 миллиона иен за 278-килограммовую рыбу.

Продавцы со всей страны выставляют на аукцион свой улов почти каждое утро. Но престижный новогодний аукцион имеет особое значение для участников. «Первый тунец в году приносит удачу. Мы хотим, чтобы люди улыбались, когда мы угощаем их», — сказал Синдзи Нагао, президент Sushi Onodera. Onodera Group выигрывает аукцион с самой высокой ценой за лот уже пятый год.

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В декабре 2024 года сообщалось, что в США рыбак из штата Калифорния добыл желтоперого тунца весом почти 201 килограмм. Предыдущий мировой рекорд по ловле желтоперого тунца на леску составлял 193,6 килограмма.

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