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13:21, 5 декабря 2024Из жизни

Рыбак добыл гигантского тунца и установил новый мировой рекорд

В США рыбак поймал тунца весом 200 килограммов и побил мировой рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Fredrik Öhlander / Unsplash

В США рыбак из штата Калифорния добыл желтоперого тунца весом почти 201 килограмм и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает For The Win.

Эрл Гилл IV поймал гигантского тунца во время 10-девной рыбалки с борта судна Excel в ноябре. Мужчина рассказал, что забросил наживку на глубину 45 метров и вскоре почувствовал, что на крючок попалась действительно крупная рыба.

Ему понадобилось более часа, чтобы справиться с добычей. Капитану яхты, на которой находилось несколько других рыбаков, пришлось поднять якорь и развернуться, чтобы Гилл смог вытащить огромный улов.

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Тунец был взвешен в порту Сан-Диего 17 ноября. Его вес составил 200,9 килограмма. Результаты Гилл направил в Международную ассоциацию спортивного рыболовства (IGFA). В данный момент известно, что предыдущий мировой рекорд по ловле желтоперого тунца на леску составляет 193,6 килограмма. Если ассоциация подтвердит достижение Гилла, то он станет новым мировым рекордсменом.

Ранее жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код.

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