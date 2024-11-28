Женщина поймала огромного палтуса и установила мировой рекорд

В США женщина поймала палтуса весом 15,3 килограмма и установила мировой рекорд

Жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Об этом сообщает журнал On The Water.

Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код в 120 километрах к северо-востоку от Бостона. Женщина профессионально занимается рыбалкой, и вместе с возлюбленным приезжает в Массачусетс каждый год.

На этот раз Спринг хотела поймать большого тунца. Во время рыбалки у Кейп-Код женщина заметила на радаре крупную рыбу, которая вскоре попалась на крючок. Спринг призналась, что улов был настолько крупным, что ей понадобилось около 15 минут, что подтащить его к поверхности. Тогда же выяснилось, что это палтус. Еще через некоторое время она вытащила его на борт.

Возлюбленный Спринг, который часто просматривает таблицы рекордов, сразу же заподозрил, что она могла побить рекорд. Они отправили данные о рыбе в Международную ассоциацию спортивного рыболовства (IGFA), и в ноябре получили подтверждение, что Спринг установила новый мировой рекорд по ловле атлантического палтуса на леску разрывной нагрузки до 13 килограммов. Предыдущее достижение в этом классе было установлено еще в 1980-х годах у берегов Гренландии.

«Всего через пару недель после поездки в Массачусетс у нас была запланировано путешествие на Аляску, чтобы поймать тихоокеанского палтуса. Я не подозревала, что поймаю первого палтуса на северо-востоке страны», — поделилась впечатлениями женщина. Она также сказала, что мечтает поймать по рыбе в каждом штате США.

Ранее сообщалось, что в США рыбак два дня охотился за микижей весом 6,7 килограмма, поймал ее с третьей попытки. Улов оказался рекордным для штата Джорджия.