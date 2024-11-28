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17:00, 28 ноября 2024Из жизни

Женщина поймала огромного палтуса и установила мировой рекорд

В США женщина поймала палтуса весом 15,3 килограмма и установила мировой рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @alexandra.spring

Жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Об этом сообщает журнал On The Water.

Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код в 120 километрах к северо-востоку от Бостона. Женщина профессионально занимается рыбалкой, и вместе с возлюбленным приезжает в Массачусетс каждый год.

На этот раз Спринг хотела поймать большого тунца. Во время рыбалки у Кейп-Код женщина заметила на радаре крупную рыбу, которая вскоре попалась на крючок. Спринг призналась, что улов был настолько крупным, что ей понадобилось около 15 минут, что подтащить его к поверхности. Тогда же выяснилось, что это палтус. Еще через некоторое время она вытащила его на борт.

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Возлюбленный Спринг, который часто просматривает таблицы рекордов, сразу же заподозрил, что она могла побить рекорд. Они отправили данные о рыбе в Международную ассоциацию спортивного рыболовства (IGFA), и в ноябре получили подтверждение, что Спринг установила новый мировой рекорд по ловле атлантического палтуса на леску разрывной нагрузки до 13 килограммов. Предыдущее достижение в этом классе было установлено еще в 1980-х годах у берегов Гренландии.

«Всего через пару недель после поездки в Массачусетс у нас была запланировано путешествие на Аляску, чтобы поймать тихоокеанского палтуса. Я не подозревала, что поймаю первого палтуса на северо-востоке страны», — поделилась впечатлениями женщина. Она также сказала, что мечтает поймать по рыбе в каждом штате США.

Ранее сообщалось, что в США рыбак два дня охотился за микижей весом 6,7 килограмма, поймал ее с третьей попытки. Улов оказался рекордным для штата Джорджия.

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