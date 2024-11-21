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14:28, 21 ноября 2024Из жизни

Рыбак два дня охотился за крупной микижей и установил новый рекорд

В США рыбак поймал микижу весом 6,7 кг после двух дней охоты и установил рекорд
Никита Савин
Никита Савин
Grant Bentz

Grant Bentz. Фото: Virginia Department of Wildlife Resources

В США рыбак два дня охотился за микижей весом 6,7 килограмма, поймал ее с третьей попытки и установил новый рекорд штата Вирджиния. Об этом пишет Outdoor Life.

Грант Бенц сумел добыть крупную рыбу 9 июля в ручье Спринг-Крик. Мужчина рассказал, что рыбачил на частной территории, которой владеет его приятель. 8 июня микижа, также известная под названием радужная форель, впервые попалась на крючок Бенцу, однако сорвалась через пять минут борьбы.

Рыбак сразу понял, что это, вероятно, самая крупная микижа в округе. Он оценил ее вес примерно в 4,5 килограмма. На следующий день та же самая рыба опять попалась Бенцу и снова сорвалась. Тогда он понял, что рыба намного крупнее, чем ему показалось сначала. Мужчина решил «дать рыбе успокоиться» и отправился пить чай с хозяином земли.

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Через час он вернулся на Спринг-Крик, и все та же микижа опять оказалась у него на крючке. На этот раз он сумел довести ее до сети и успешно поймать. «Все еще пришлось побороться, но я чувствовал, что она израсходовала много сил во время первой схватки. (…) Весы показали 6,69 килограмма, и это был просто взрыв мозга!» — поделился воспоминаниями Бенц.

Мужчина отправился с уловом домой, но по дороге понял, что, возможно, установил новый рекорд. Он заехал на рынок в поселке Маунт-Солон, взвесил микижу на сертифицированных весах и передал результат в Департамент природных ресурсов Вирджинии.

Согласно официальному отчету ведомства, который был опубликован в среду, 13 ноября, Бенц действительно побил рекорд штата по ловле микижи, который держался более 40 лет — с 1983 года.

Бенц признался, что после измерений разделал форель и приготовил. «Знаю, многие не одобряют такого, но в этом ручье уровень воды из-за погоды часто сильно падает, и шансов выжить у такой большой рыбы крайне малы», — объяснил он свой поступок и добавил, что собирается изготовить копию рекордной рыбы, чтобы повесить ее на стену.

Ранее сообщалось, что знаменитый рыболов из США выловил щуку-маскинонга длиной 146 сантиметров и объявил себя мировым рекордсменом. Он добыл крупную рыбу в конце октября в Миннесоте.

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