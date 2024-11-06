Знаменитый рыбак поймал гигантскую щуку и объявил себя мировым рекордсменом

В США рыбак Арт Уэстон поймал гигантскую щуку-маскинонга длиной 146 сантиметров

Знаменитый рыболов из США, обладающий 39 высшими национальными достижениями, выловил щуку-маскинонга длиной 146 сантиметров и объявил себя мировым рекордсменом. Об этом пишет Outdoor Life.

Арт Уэстон сам связался с редакцией издания и рассказал о своем новом успехе. Он отправился на рыбалку в штат Миннесота, где вместе с местным рыбаком Ноланом Шпренгелером 29 октября поймал гигантскую щуку.

Рыбаки измерили рыбу и отправили результаты в Международную ассоциацию спортивного рыболовства (IGFA). Уэстон рассказал, что они со Шпренгелером отправились за очередным трофеем ночью, так как щуки-маскинонги боязливы и достаточно умны, чтобы распознать искусственную наживку.

Рыболов-рекордсмен признался, что, когда щука наконец клюнула, у него было ощущение, будто «за леску зацепился грузовик». При этом на то, чтобы поймать рыбу у Уэстона и Шпренгелера ушло не более 30 секунд, так как первый смог успешно завести ее в сачок, который держал второй.

После измерения и фотографирования рыбаки отпустили рыбу. Сейчас Уэстон дожидается решения IGFA, однако он уверен, что установил мировой рекорд по длине щуки-маскинонга, пойманной леской, рассчитанной на вес до 60 килограммов.

В мае сообщалось, что Уэстон поймал доисторическую 91-килограммовую черепаху и 85-килограммовую щуку за два дня. Это случилось на озере Сэм Рэйберн в штате Техас.