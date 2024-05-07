В США рыбак поймал 91-килограммовую черепаху и редкую 85-килограммовую щуку

В США рыбак поймал доисторическую 91-килограммовую черепаху и 85-килограммовую щуку за два дня. Об этом сообщает Fox News.

Мировой и национальный рекордсмен по рыбной ловле Арт Уэстон и профессиональный гид для рыболовов капитан Кирк Киркленд выловили редкую аллигаторовую черепаху на озере Сэм Рейберн. После мужчины выпустили 91-килограммовое животное в воду, поскольку оно относится к охраняемым видам.

Киркленд подчеркнул, что с аллигаторовыми черепахами нужно быть осторожными: эта рептилия легко может откусить пальцы. «Все это время черепаха следила за моими движениями и держала пасть открытой, готовясь нанести удар, если я сделаю неверное движение», — рассказал Уэстон, как они снимали животное с крючка.

На следующий день Киркленд и Уэстон вернулись на озеро и поймали аллигаторовую щуку весом 85,3 килограмма. Они взвесили рыбу и выпустили ее. Мужчины подали заявку, чтобы зарегистрировать новый мировой рекорд по весу пойманной щуки на короткую леску.

В прошлом году Уэстон установил мировой рекорд, поймав 133-килограммовую аллигаторовую щуку на длинную леску.

Аллигаторовая щука, или Миссисипский панцирник, считается одной из самых крупных пресноводных рыб. Она возникла в эоцене — то есть 56-33,9 миллиона лет назад. В эту эпоху появились многие отряды современных млекопитающих.

Ранее сообщалось, что женщина в Великобритании выловила зеркального карпа весом 32,9 килограмма. Она установила новый рекорд страны.