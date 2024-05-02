Женщина поймала огромную рыбу и установила новый рекорд страны

В Великобритании женщина поймала рекордного зеркального карпа весом 32,9 кг

Жительница Великобритании поймала карпа весом 32,9 килограмма и установила новый рекорд. Об этом сообщает Daily Mail.

Удача улыбнулась Наоми Тернер во время рыбалки в графстве Кембриджшир. Женщина провела у озера два дня, однако поймать крупную рыбу не удавалось. Тогда она решила сменить тактику и попробовать забросить удочку на большую глубину. Вскоре ей попалось что-то действительно большое. После борьбы ей удалось подвести улов к берегу и поймать в сеть.

Оказалось, что ей попался огромный зеркальный карп — искусственно выведенный подвид обыкновенного карпа. После взвешивания оказалось, что Тернер установила сразу два рекорда. Она поймала самую большую рыбу в Великобритании среди женщин, а также выловила самого крупного зеркального карпа в истории страны — предыдущая рекордная рыба весила 30,8 килограмма.

Тем не менее второе достижение Тернер, скорее всего, не засчитают, так как она использовала неправильную наживку. Это обстоятельство нисколько не смутило рыбачку. «Я все еще в восторге и, скорее всего, пробуду в этом состоянии еще какое-то время», — заявила рекордсменка.

Ранее увлеченная рыбалкой жительница США выловила в озере огромную декоративную рыбку. Неожиданный улов попался Кэлли Уайт из штата Техас во время рыбалки на озере Леди Берд.

