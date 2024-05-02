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10:16, 2 мая 2024Из жизни

Женщина поймала огромную рыбу и установила новый рекорд страны

В Великобритании женщина поймала рекордного зеркального карпа весом 32,9 кг

Фото: James Wheeler / Unsplash

Жительница Великобритании поймала карпа весом 32,9 килограмма и установила новый рекорд. Об этом сообщает Daily Mail.

Удача улыбнулась Наоми Тернер во время рыбалки в графстве Кембриджшир. Женщина провела у озера два дня, однако поймать крупную рыбу не удавалось. Тогда она решила сменить тактику и попробовать забросить удочку на большую глубину. Вскоре ей попалось что-то действительно большое. После борьбы ей удалось подвести улов к берегу и поймать в сеть.

Оказалось, что ей попался огромный зеркальный карп — искусственно выведенный подвид обыкновенного карпа. После взвешивания оказалось, что Тернер установила сразу два рекорда. Она поймала самую большую рыбу в Великобритании среди женщин, а также выловила самого крупного зеркального карпа в истории страны — предыдущая рекордная рыба весила 30,8 килограмма.

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Тем не менее второе достижение Тернер, скорее всего, не засчитают, так как она использовала неправильную наживку. Это обстоятельство нисколько не смутило рыбачку. «Я все еще в восторге и, скорее всего, пробуду в этом состоянии еще какое-то время», — заявила рекордсменка.

Ранее увлеченная рыбалкой жительница США выловила в озере огромную декоративную рыбку. Неожиданный улов попался Кэлли Уайт из штата Техас во время рыбалки на озере Леди Берд.

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      Никита Савин
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