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20:43, 26 апреля 2024Из жизни

Женщина неожиданно выловила огромную аквариумную рыбку в озере

В США женщина выловила в озере в штате Техас карпа кои весом более 13 кг

Фото: Sara Kurfeß / Unsplash

Увлеченная рыбалкой жительница США выловила в озере огромного карпа кои. Об этом сообщает KXAN-TV.

Неожиданный улов попался Кэлли Уайт из штата Техас во время рыбалки на озере Леди Берд 17 марта. Женщина рассказала, что провела у воды около часа, когда ей на крючок попалась крупная рыба. «Я стала ее вытягивать. После пятиминутной борьбы рыба подошла достаточно близко, и я увидела в воде что-то ярко-оранжевое. Я просто в шоке была», — поделилась воспоминаниями Уайт.

Она думала, что поймала сома или обычного карпа, но, увидев оранжевый окрас рыбы, поняла, что улов по-настоящему уникальный. Женщина вытащила из воды огромного карпа кои весом более 13 килограммов. Уайт рассказала, что рыбачит на озере Ледиберд по три раза в неделю и ловила там сомов, окуней и обыкновенных карпов. Однако она никак не ожидала встречи с такой большой аквариумной рыбой.

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11 января 2023

Карпы кои были искусственно выведены в Японии из обыкновенных карпов и похожи на золотых рыбок. Обычно этих рыб держат в аквариумах или декоративных прудах под открытым небом. Каким образом такой крупный карп кои попал в техасское озеро — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт была поймана самая большая в мире золотая рыбка. Ее длина составила 52 сантиметра, что почти на пять сантиметров превышает предыдущий мировой рекорд.

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      Никита Савин
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