9News: в Австралии поймана самая большая золотая рыбка в мире

В австралийском городе Перт поймана самая большая в мире золотая рыбка. Об этом сообщает 9News.

Рыбу поймал биолог Дулан Херат. Ее длина составила 52 сантиметра, что почти на пять сантиметров превышает мировой рекорд. Согласно Книге рекордов Гиннесса, до сих пор он принадлежал золотой рыбке длиной 47,4 сантиметра, пойманной в Нидерландах 21 год назад.

Золотые рыбки, когда-то выпущенные аквариумистами, расплодились в водоемах Перта и причиняют серьезный ущерб экосистеме. «Здесь масса пищевых ресурсов, есть головастики, есть растения, мягкотелые растения, которыми они питаются, и места для них сколько угодно», — объясняет Херат. В таких условиях золотые рыбки вырастают до огромных размеров и пожирают все на своем пути, вытесняя другие виды, обычно обитавшие в тех местах.

Ранее сообщалось, что выброшенные хозяевами золотые рыбки выросли до гигантских размеров и захватили озеро в штате Миннесота, США. Некоторые экземпляры сопоставимы по размеру с мячом для американского футбола.