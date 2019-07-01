Раскрыты подробности GTA 6

Пользователь Reddit под ником JackOLantern1982 раскрыл подробности следующей игры студии Rockstar GTA 6. Он указал, что информация получена от знакомых журналистов из Kotaku и PC Gamer, а также от одного из сотрудников студии.

Инсайдер подтвердил, что основное действие следующей части GTA будет разворачиваться в Вайс-Сити в 1970-1980 годах. Главный герой также посетит вымышленный город, созданный на основе Рио-де-Жанейро, и несколько миссий пройдет в Либерти-Сити. Главный герой будет один, и его будут звать Рикардо, по сюжету он пытается построить наркоимперию.

Игра находится в разработке с 2012 года и имеет кодовое название Project Americas. Аналогично Red Dead Redemption 2, игрок не сможет носить с собой все вооружение, и оно будет храниться в багажнике его автомобиля. Разработчики делают большой упор на реалистичные погодные эффекты (штормы, наводнения и прочее), а также на изменение окружения с ходом времени.

На данный момент GTA 6, по словам источника, находится на пре-альфа-стадии, поэтому детали еще могут поменяться. По этой причине у игры нет даже предполагаемой даты релиза, но известно, что она будет доступна лишь на следующем поколении консолей.

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