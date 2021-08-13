Rockstar перевыпустит культовые части GTA

Разработчик Grand Theft Auto перевыпустит старые игры серии GTA. Об этом сообщает издание Kotaku.

Как рассказали источники, Rockstar работает над новыми версиями Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas. Самая ранняя часть серии вышла в 2001 году. Все три игры будет базироваться на движке Unreal Engine и представлять собой «смесь старой и новой графики». По словам одного из инсайдеров, игра напоминает классическую GTA с модами. Пользовательский интерфейс также будет обновлен, при этом создатели намерены сохранить стиль старых игр.

Разработкой тайтлов занимается шотландское подразделение Rockstar Dundee. По словам источника, ранее студия помогала Rockstar в выпуске ремастеров. Планы компании неоднократно менялись из-за пандемии COVID-19, однако в Rockstar намерены представить переизданные версии культовых игр осенью 2021 года.

Знакомые с планами корпорации источники рассказали, что игры появятся на консолях PlayStation и Xbox старого и нового поколений, а также на портативной приставке Nintendo Switch и смартфонах в конце октября или начале ноября. Выход портированной версии для ПК может задержаться до 2022 года. Это связано с тем, что в студии ставят консольный гейминг в приоритет.

В настоящий момент Rockstar заинтересована в переиздании только вышеперечисленных игр. Однако если эксперимент окажется удачным, то компания приступит к перевыпуску и других ретро-тайтлов — например, Red Dead Redemption.

Одной из самых ожидаемых геймерами игр от Rockstar является GTA VI — продолжение серии Grand Theft Auto. В конце июня известный блогер Том Хендерсон (Tom Henderson) заявил, что релиз тайтла состоится не раньше 2024 года.