Названы самые популярные игры в России

В России зафиксирован резкий рост продаж футбольных симуляторов серии FIFA. Об этом говорится в отчете группы «М.Видео-Эльдорадо», копия которого оказалась в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В июне продажи игр серии FIFA от Electronics Arts выросли в полтора раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Онлайн-продажи увеличились в 2,5 раза. Уточняется, что пик популярности футбольных симуляторов пришелся на день после победного матча сборной России по футболу в рамках Евро-2021 — 17 июня.

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Самыми востребованными платформами для игр FIFA в компании назвали консоли PlayStation, на издания для которых пришлось порядка 90 процентов продаж. На втором и третьем местах оказались Xbox и Nintendo Switch — по семь и три процентов соответственно.

Также специалисты группы «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что за шесть месяцев года российский рынок дисковых версий игр для консолей составил порядка 800 тысяч копий стоимостью более 1,8 миллиарда рублей. Около 75 процентов копий пришлись на приставки PlayStation. В число пяти самых популярных игр вошли FIFA 21, «Одни из нас: Часть II», Cyberpunk 2077, «Призрак Цусимы» и GTA V. В компании заметили, что бренды «М.Видео» и «Эльдорадо» занимают более 60 процентов розничного сегмента консольных игр на российском рынке.

«Основным драйвером роста продаж игр из серии FIFA безусловно стало проведение крупного футбольного турнира, в котором принимала участие и сборная России», — сообщил руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» компании Сергей Сухоруков. По его словам, также дополнительным фактором, который повлиял на растущую популярность игр, стала пандемия.