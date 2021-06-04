Sony рассказала о будущем PlayStation 5

Sony продолжит поддерживать пользователей приставки прошлого поколения несмотря на выход PS5. Об этом стало известно из интервью с главой PlayStation Studios Херменом Хульстом (Hermen Hulst), опубликованном в блоге PlayStation.

Хульст заявил, что благодаря PlayStation 4 и более старым консолям у Sony есть огромное сообщество, насчитывающее более 110 миллионов геймеров: «Зачем просто взять и бросить его?» Топ-менеджер компании заметил, что у пользователей должен быть выбор, на какой приставке играть в новый тайтл — на PS4 или PS5. В этой связи Хульст отметил, что находящиеся в разработке Horizon Forbidden West, God of War и Gran Turismo 7 будут доступны и на PS4.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Танцор диско Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut

Рассказывая о будущем игровой платформы, представитель компании подтвердил, что в настоящий момент PlayStation Studios работает примерно над 25 играми, причем половина из них — новые. Ранее Хульст говорил об этом в интервью Wired. «Хочу, чтобы мы продолжали осваивать наследие PlayStation, раздвигать границы игр, продолжать делать игры, которые имеют значение», — рассказал собеседнику руководитель компании.

На вопрос о будущем однопользовательских игр представитель компании заметил, что «одиночные игры с сюжетом — наша ДНК». «Для меня идея сесть в пятницу вечером с совершенно новым миром и отличной историей для изучения — звучит довольно круто, не так ли?» — признался Хульст. При этом глава PlayStation Studios добавил, что онлайн-игры для PS тоже могут иметь отличную сюжетную линию.

Ранее глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что компания продолжит поддерживать PlayStation 4 еще несколько лет. Райан отметил, что консоль прошлого поколения будет получать новые игры как минимум до 2023 года.