В России закончились PlayStation 4

Российские ретейлеры перестали продавать приставки Sony предыдущего поколения. Об этом сообщают авторы сообщества «ВКонтакте» Geeks Empire.

На странице игрового паблика говорится, что приставки серии PlayStation 4 стали недоступны для приобретения в России. В качестве примера были перечислены магазины, в которых ранее можно было купить PS4 — «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon, «1С Интерес», DNS и «Ситилинк». Из продажи исчезли как базовая модель PlayStation 4, так и ее модификации — PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro.

Некоторые версии консоли доступны в отдельных магазинах — например, PS4 Pro с накопителем на 1 терабайт и набором игр можно приобрести в «Эльдорадо». Напротив, на странице похожего набора в DNS указано, что продажи приставки были прекращены. По предположению авторов, приставки Sony закончились на складах практически всех крупнейших ретейлеров.

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Подписчики сообщества негативно встретили новость об исчезновении консолей. «Убрали единственное достойное промежуточное решение проблемы для геймеров», — заявил пользователь под именем Евгений Савельев, намекая на дефицит PS5. «Какой смысл сейчас покупать консоль, которая уже является пастгеном, учитывая то, что новая "плойка" имеет совместимость с многими играми от 4 "плойки"?» — задается вопросом Никита Марвин.

В середине марта стало известно, что консоль предыдущего поколения от Sony подорожала на фоне дефицита. Например, стоимость PlayStation 4 Pro во многих российских магазинах повысилась до 43 тысяч рублей. В конце года Sony сообщила, что снимает с продажи ряд старых консолей.