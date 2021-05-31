Назван срок жизни PlayStation 4

Приставка PlayStation 4 будет оставаться на рынке до 2023 года. Об этом глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan) заявил на встрече с инвесторами, сообщает издание TweakTown.

Несмотря на то что Sony делает огромный упор на консоль нового поколения, PS4 продолжит продаваться и получать поддержку в новых играх. «Мы ожидаем, что у PS4 будет самый длинный "хвост" и самый глубокий интерес среди всех наших платформ», — отметил Райан. PlayStation 5 является флагманским продуктом корпорации, однако в SIE ожидают, что основной доход с продаж игр — более 70 процентов — в 2021 году будут генерировать владельцы PS4.

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Джим Райан заметил, что срок жизни приставки прошлого поколения будет продлен до 2023 года по несколько причинам. В первую очередь топ-менеджер называет режим самоизоляции, который повлиял на интерес к домашним развлечениям. Также Райн отметил, что линейка игр для PS4, запланированная на 2021 и 2022 финансовые годы, очень обширна, и подчеркнул взрывной рост бесплатных тайтлов. Кроме того, представитель SIE выделил популярность подписки PlayStation Plus, которая доступна на всех консолях Sony.

В ноябре глава по развитию платформ Sony Хидеки Нисино (Hideki Nishino) заявил, что переход пользователей приставок с PS4 на PS5 займет около трех лет.

Ранее из презентации для инвесторов Sony стало известно, что компания планирует выпустить больше эксклюзивов PlayStation на ПК. В первую очередь на компьютерах выйдет видеоигра в жанре action-adventure с видом от третьего лица Uncharted 4.