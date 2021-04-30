Sony раскрыла количество проданных PS5

Sony поставила рекорд по продажам игровых консолей нового поколения. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании финансовом отчете.

В отчете за четвертый квартал и прошлый финансовый год говорится, что флагманская модель PlayStation 5 демонстрирует уверенные продажи. С момента выхода консоли в продажу японская корпорация поставила на рынок 7,8 миллиона единиц приставок PS5. Это примерно на 200 тысяч больше, чем было продано PlayStation 4 за аналогичный промежуток времени. В период с января по март 2021 года компания реализовала 3,3 миллиона единиц устройств. Продажи PS4 и PS5 стартовали в ноябре 2013 и 2020 годов соответственно.

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Также в отчете раскрывается информация о том, что общая операционная прибыль подразделения PlayStation составила 342,2 миллиарда иен, или около 3,14 миллиарда долларов. Это рекордный показатель для компании.

В представленных Sony документах говорится, что число подписчиков PlayStation Plus в настоящее время составляет 47,6 миллиона человек, что на 14,7 процента больше, чем в 2020 году.

Представители Sony отметили, что в последнем квартале на рынок было поставлено около миллиона приставок прошлого поколения PS4. Актуальные консоли PS5 все еще находятся в дефиците, приобрести их проблематично, и подобная ситуация сохраняется по всему миру.

Ранее Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина посоветовала школьникам не брать кредит на консоль PlayStation 5. По словам руководителя регулятора, не стоит кредитоваться ради товаров, без которых можно прожить.