PlayStation 5 стала мощнее

Sony улучшила производительность консолей PS5 посредством обновления. Об этом сообщает издание Wccftech.

Согласно описанию апдейта под номером 21.01-03.10.00, мощность приставок PlayStation 5 увеличится. Обновление занимает около 900 мегабайт и включает в себя неназванные улучшения и исправления ошибок. Уточняется, что при подключении к быстрому интернету его загрузка не должна занять много времени. Апдейт доступен для пользователей консолей Sony по всему миру.

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Журналисты обратили внимание, что ранее в апреле японская корпорация выпустила обновление 21.01-03.00.00.38, в котором было изменено игровое меню консоли, возможность отключения внутриигрового чата и регулировки громкости голоса отдельных игроков, новый экран со статистикой заработанных трофеев. Также теперь обладатели актуальных приставок Sony могут получать новые апдейты в фоновом режиме, а затем устанавливать их на свои устройства. Для включения этой функции необходимо активировать параметр «Автоматические обновления» в настройках PS5.

Приставка PlayStation 5 стала доступна для предзаказа осенью и появилась в продаже на мировом рынке в ноябре. В апреле стоимость консолей в России выросла на три тысячи рублей — базовая версия PS5 была оценена в 49 990 рублей, цифровая версия стала доступна за 40 990 рублей.

В конце апреля глава Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан (Jim Ryan) заявил, что актуальная консоль PS5 получит больше игровых эксклюзивов, чем приставки предыдущего поколения. «Мы постепенно и неуклонно продолжаем инвестировать в высококачественные тайтлы для PS», — отметил топ-менеджер корпорации.