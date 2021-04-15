Назван главный недостаток PlayStation 5

Консоль PlayStation 5 получила поддержку сохранения игр на внешнем накопителе, однако запускать тайтлы напрямую с диска невозможно. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Журналисты обратили внимание на сообщение от команды PlayStation, которое появилось на сайте 13 апреля. В нем говорилось, что Sony активировала возможность хранения игр на стороннем SSD-диске — это позволит пользователям приставки частично разгрузить основной накопитель консоли. Однако, как отметили авторы издания, речь идет лишь о так называемом «холодном хранении» (cold storage), которое подразумевает только нахождение игр на внешнем накопителе.

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В материале данную особенность назвали одним из главных недостатков PS5. «Вы не можете играть в тайтлы для PS5, сохраненные на накопителе последнего поколения, поскольку для них необходимы более высокие скорости чтения / записи», — отметили специалисты. При этом некоторые крупные релизы занимают очень много места на диске. Например, для полной установки Black Ops: Cold War требуется более 200 гигабайт памяти.

Хорошая новость, по словам журналистов, заключается в том, что геймеры могут перенести часть невостребованных игр с основного накопителя приставки на дополнительный и хранить их там. Согласно документации, PlayStation 5 имеет 825 гигабайт встроенной памяти, однако пользователь имеет доступ лишь к 667 гигабайтам, так как порядка 20 процентов пространства накопителя занимает операционная система.

«Выглядит так, словно Sony проводит для своих клиентов период бета-тестирования — ведь мы до сих пор не знаем, как точно будет работать накопитель приставки в будущем!» — отмечают авторы.

Для сравнения, конкурентные приставки серии Xbox Series X/S от Microsoft поддерживают только проприетарные NVMe-накопители от компании Seagate, которые имеют емкость от 1 терабайта. Стоимость дополнительного диска составляет 220 долларов, в России аксессуар от Seagate доступен за 13,6 тысячи рублей.