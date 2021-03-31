В PlayStation 5 нашли очередную ошибку

Новая игровая консоль Sony с ошибками выводит контент на экран телевизора. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на блогера Александра Батталью (Alexander Battaglia).

В своем Twitter Батталья обратил внимание на то, что по умолчанию в PS5 включено отображение контента через медиаконтейнер HDR (High Dynamic Range), который предлагает более качественную и насыщенную картинку. Однако при включении SDR (Standart Dynamic Range), особенно на старых тайтлах, изображение может выводиться с артефактами.

Например, при отображении SDR-игр на приставках PS5 и более старой PS4 Pro последняя консоль демонстрирует более высокое качество картинки. На подключенном к PlayStation 5 экране, в свою очередь, могут появляться различные артефакты и заметна неестественная передача черного цвета и оттенков серого. Батталья подытожил, что проблема может быть связана с ошибками совместимости тайтлов и приставки.

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Отреагировавший на публикацию специалиста блогер Джон Линнеман (John Linneman) подтвердил наличие проблемы в PS5. Однако автор заметил, что если телевизор пользователя плохо работает с медиаконтейнером HDR, то изображение в формате SDR все равно будет выглядеть лучше.

Журналисты отметили, что Sony пока не отреагировала на проблему. «Хотя за HDR-контентом будущее, нет ни одной причины, по которой воспроизведение SDR может быть проблемой для новой консоли», — подытожили авторы.

Ранее специалист Лэнс Макдональд (Lance McDonald) заявил, что окончание ресурса батарейки в PlayStation 4 может испортить консоль. Если встроенная в приставку батарейка разрядится, то геймер может потерять доступ ко всем сохраненным играм и прогрессу в тайтлах.