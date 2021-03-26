Описан способ превращения PlayStation 4 в «кирпич»

Окончание ресурса батарейки в PlayStation 4 может испортить консоль. О способе превратить консоль в «кирпич» сообщает издание TechRadar со ссылкой на специалиста Лэнса Макдональда (Lance McDonald).

Эксперт изучил конструкцию вышедшей в 2013 году PlayStation 4 и обнаружил скрытую особенность приставки. У девайса есть встроенные часы, которые питаются от небольшой батарейки. Данный компонент необходим для того, чтобы фиксировать реальную дату и время, автономное питание позволяет консоли сохранять этот параметр в памяти даже при отключении PS от сети. С помощью этих часов, в частности, работает система трофеев в играх — это сделано с целью, чтобы пользователи не смогли «накрутить» себе различных достижений с помощью сбрасывания системного календаря.

Материалы по теме Фатальная ошибка Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть? Пора на выход Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?

Автор выяснил, что рано или поздно подключенная к часам батарейка разряжается. В своем отчете Макдональд описал, что произойдет после этого. В этом случае вся история прохождений тайтлов и трофеев в играх сбрасывается и становится недоступной. Также отключается доступ к сохраненным в памяти приставки играм, консоль перестает воспроизводить игры на физических носителях. Эксперт заключил, что PlayStation 4 превращается в «дорогое пресс-папье» или «кирпич».

Пользователи PS4 выразили озабоченность этим фактом в комментариях к публикации Макдональда. Автор в ответ заметил, что единственным способом восстановления работоспособности приставки заключается ее подключение к PlayStation Network. Однако со временем Sony может признать приставку устаревшей и отключить ее от сети и магазина с играми. Неизвестно, распространяется ли данное правило на другие консоли Sony, например, новую PlayStation 5. Журналисты обратились за комментарием к Sony, однако пока не получили ответа.

Ранее стало известно, что Sony намерена отключить ряд раритетных консолей от магазина с играми для PlayStation. 2 июля PlayStation Store станет недоступным для пользователей PlayStation 3 и PlayStation Portable (PSP), 27 августа — для обладателей PlayStation Vita.