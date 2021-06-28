Названы самые распространенные баги Cyberpunk 2077

CD Projekt RED назвала самые распространенные проблемы и баги Cyberpunk 2077. Список опубликован на сайте компании.

Согласно сообщениям геймеров, тройку самых распространенных проблем в игре возглавляет баг под названием «Аудиенция». В случае его появления Такэмура — личный телохранитель одного из сюжетных персонажей игры Сабуро Арасаки — не звонит главному герою, даже если выполнены все остальные сюжетные задания. Баг «Приступ киберпсихоза: Дым над водой» описывается как ошибка задания, когда оно не отмечается в журнале игрока как выполненное.

Проблема «Трансцендентный опыт» связана с отсутствием второстепенного персонажа Стефана. Соответственно, игрок не может взять квест у него и выполнить задание.

Представители CD Projekt RED поблагодарили всех пользователей, которые сообщали студии о багах в игре. Также разработчики заявили, что либо устранили большую часть неполадок, либо работают над решением проблем.

Возвращение Cyberpunk 2077 в магазин для PlayStation, из которого тайтл убрали в конце года, состоялось 21 июня. Несмотря на появление игры в PS Store, представители Sony предупредили геймеров о возможных проблемах — особенно, на консоли прошлого поколения PlayStation 4.