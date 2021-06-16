Sony предупредила о проблемах Cyberpunk 2077 на PlayStation

Sony предостерегла пользователей консолей от запуска Cyberpunk 2077 на PlayStation 4. Об этом сообщает издание IGN со ссылкой на материалы компании.

«SIE может подтвердить, что Cyberpunk 2077 будет повторно размещен в PlayStation Store», — говорится в сообщении корпорации. Также представители геймерского подразделения Sony отметили, что возвращение игры намечено на 21 июня. При этом в пресс-релизе уточняется, что пользователи PlayStation 4 могут продолжать испытывать некоторые проблемы с игрой. В этой связи Sony предупредила геймеров, что наилучший опыт в Cyberpunk 2077 можно получить, запуская тайтл на PlayStation 4 Pro или PlayStation 5.

Представители компании также подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с разработчиками игры из CD Projekt RED, которые обязались «улучшать стабильность» тайтла. Как быстро польская компания исправит все известные ошибки игры на PS4, не сообщается.

В ходе процесса по возврату средств за Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED вернула 30 тысячам геймеров на разных платформах около 2,17 миллиона долларов. Флагманский тайтл студии был изъят из PlayStation Store в конце 2020 года — практически сразу после премьеры игры.

15 июня пользователи соцсетей заметили, что в магазине PlayStation вернулась страница с Cyberpunk 2077. На момент появления сообщений игру нельзя было скачать и установить на приставки, однако можно было добавить в лист ожидания.