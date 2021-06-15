Cyberpunk 2077 вернули на PlayStation

Cyberpunk 2077 обнаружили в магазине PlayStation Store. Об этом сообщает издание IGN.

Одним из первых восстановленную страницу тайтла CD Projekt RED заметил автор Twitter-аккаунта PlaystationSize. По его словам, игру нельзя приобрести и загрузить на приставку, но можно добавить в лист ожидания, чего ранее не было. «Мы можем ожидать, что игра вернется в магазин PSN в ближайшие дни!» — подчеркнул блогер.

Возвращение тайтла на PlayStation также подтвердили журналисты IGN. Авторы заметили, что с недавнего времени Cyberpunk 2077 можно найти по названию через поиск магазина. Игра доступна в поиске и имеет бейдж «Только что анонсировано» (Just Announced). Подобный тег получают новые игры в PlayStation Store.

Журналисты обратились за комментарием к CD Projekt RED, однако не получили оперативного ответа.

В конце мая разработчики игры заявили, что исправили главные ошибки тайтла и работают с Sony над возвращением Cyberpunk 2077 в магазин PlayStation. «К сожалению, новой информации в этом отношении у меня нет. Мы все еще продолжаем переговоры», — заметил президент CD Projekt RED Адам Кичиньский (Adam Kicinski). Cyberpunk 2077 была изъята из PlayStation Store из-за многочисленных ошибок в конце 2020 года — практические сразу после релиза.