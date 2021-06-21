Названы отличия Cyberpunk 2077 на ПК и PlayStation

В версии игры Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 улучшилась производительность, но снизилось количество NPC. Это следует из опубликованной на YouTube записи новой версии тайтла.

Запись геймплея обновленной версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 появилась на канале Deep. На видео неизвестный автор показал, как изменилась игра с момента, когда ее вернули в магазин PlayStation Store. В ролике можно увидеть, как игрок передвигается по городу Найт-сити на различных транспортных средствах и взаимодействует с NPC (Non-Player Character, неигровой персонаж).

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Зрители видео, которое за несколько дней собрало более 150 комментариев, отметили улучшение производительности тайтла на приставке Sony прошлого поколения. Также пользователи заметили отличия между консольной версией игры и ПК-релиза.

В первую очередь геймерам бросилось в глаза минимальное количество NPC на улицах города. «Боже мой, они убрали всех персонажей из игры», — удивился комментатор под ником minipiwi. Пользователь gabo.avi пошутил, что ради производительности игры разработчики удалили почти всех NPC — это выглядит так, словно в Найт-сити ввели коронавирусные ограничения. «Пять миллионов граждан проживали здесь, а теперь это город-призрак», — заметил FreakxxX1987.

Возвращение Cyberpunk 2077 на консоли PlayStation состоялось 21 июня. Представители Sony отметили, что в версиях игры на PS4 до сих пор возможны сбои, поэтому для получения наилучшего опыта следует запускать тайтл на более мощной PS4 Pro и консоли нового поколения PS5. Cyberpunk 2077 убрали из магазина PlayStation из-за многочисленных проблем в конце года — практически сразу же после релиза тайтла.