Раскрыт масштаб утечки разработчиков Cyberpunk 2077

Представители CD Projekt RED заявили, что не могут знать точного количества украденных у них данных. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении говорится, что специалисты студии получили новую информацию о февральском взломе серверов компании. «Теперь у нас есть основания полагать, что внутренние данные, незаконно полученные во время атаки, в настоящее время распространяются в интернете», — прокомментировали ситуацию в сообщении.

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При этом в студии не могут точно назвать объемов раскрытой информации и ее содержание. Предполагается, что масштаб утечки оказался больше, чем виделось на первый взгляд: в украденных архивах кроме исходного кода игр могли содержаться данные о нынешних и бывших сотрудниках CD Projekt RED, а также подрядчиках компании. Кроме того, в польской корпорации не знают, подвергалась ли ворованная информация манипуляциям или подделке.

Тем не менее, в студии сообщили, что компания сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы выяснить все детали взлома. CD Projekt RED обратилась в Главное управление полиции Польши, Интерпол и Европол.

«С момента взлома мы приняли множество мер по защите и укреплению наших внутренних систем для защиты от подобных нарушений в будущем», — уверяют представители студии. В частности, была переработана IT-инфраструктура, внедрены межсетевые экраны нового поколения с расширенной защитой, количество привилегированных учетных записей и права доступа к учетным записям были ограничены.

В начале лета стало известно, что исходный код Cyberpunk 2077 — на данный момент, флагманского продукта студии — выставили на продажу. Атака на серверы компании и слив данных произошел в феврале.