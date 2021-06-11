Хидео Кодзима перевыпустит Death Stranding

Японский гейм-дизайнер Хидео Кодзима анонсировал новую версию Death Stranding. Трейлер будущей игры опубликован на YouTube-канале PlayStation.

Анонс состоялся во время фестиваля Summer Game Fest. Запланированная игра получит подзаголовок Director's Cut (режиссерская версия). В дебютном трейлере, снятом на PlayStation 5, представлен короткий эпизод с коробкой с апельсинами и главным героем Death Stranding Сэмом Портер-Бриджесом (Sam Porter Bridges). Прототипом персонажа является актер Норман Ридус (Norman Reedus).

Сообщается, что перевыпущенная Death Stranding Director's Cut получит дополнительный игровой контент. Журналисты Kotaku предполагают, что игра 2019 года будет оптимизирована под консоли нового поколения. Это включает в себя улучшенные графические и световые эффекты, поддержку более высокой частоты кадров, вероятно, дополнительные функции для нового геймпада DualSense.

В тизер-трейлере не указана дата выпуска игры, однако сообщается, что тайтл будет доступен в ближайшее время. На данный момент Death Stranding Director's Cut была заявлена только для PlayStation 5.

Релиз оригинальной Death Stranding для консолей PS4 состоялся в ноябре 2019 года, в июле 2020 года тайтл стал доступен на ПК. Разработчиком видеоигры в жанре action с открытым миром является студия Kojima Productions, издателем — Sony Interactive Entertainment.