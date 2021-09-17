Акции «Самолета» взлетели перед крупной сделкой

Акции девелоперской группы компаний «Самолет» взлетели на максимуме на 9,54 процента до 5800 рублей за штуку в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 17 сентября, на фоне новостей о скорой покупке компании «СПб Реновация».

Совет директоров «Самолета» 16 сентября одобрил сделку, ставшую одной из крупнейших на российском рынке девелопмента. «СПб Реновация» отвечает за проекты по обновлению кварталов Санкт-Петербурга, за 10 лет компания построила более одного миллиона квадратных метров недвижимости для переселенцев из ветхого жилья. В ожидании новостей о покупке акции «Самолета» выросли менее чем за два дня на 17,67 процента. На 14:50 акции компании торгуются по 5588 рублей за штуку.

Группа «Самолет» основана в 2012 году. По данным на 1 сентября 2021 года, компания занимает третье место в России среди застройщиков по объему строительства. На настоящий момент компания возводит более 2,24 миллиона квадратных метров жилья.

В середине сентября другой российский застройщик — ГК «ПИК» — объявил о планах выйти на индийский рынок. В начале 2021 года компания начала деятельность на Филиппинах. Работа на иностранных рынках способствует развитию компании и меняет в лучшую сторону процесс управления земельными владениями, отметили в компании.