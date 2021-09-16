Акции металлургов рухнули после решения Минфина

Акции российских металлургических компаний резко упали после появления новости о планах Минфина повысить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до шести процентов. По данным торгов, больше всех пострадала «Трубная металлургическая компания» (ТМК), чьи акции падали на пике до 97,44 рубля за штуку (-7,61 процента) по сравнению с открытием торгов (в 14:30 по московскому времени).

Акции «Мечела» рухнули на 1,35 процента до 258,8 рубля, «Норильского никеля» — на 1,33 процента до 23910 рубля, «Северстали» — на 0,42 процента до 1615,6 рубля, «Магнитогорского металлургического комбината» (ММК) — на 0,88 процента до 75,98 рубля. К 17 часам акции некоторых компаний отыграли падение, но по сравнению с открытием торгов остаются в минусе.

На 17:40 акции ТМК подросли до 99,42 рубля, «Мечела» — до 261,55 рубля. Акции «Норникеля» продолжили падение до 23370 рубля, «Северстали» — до 1607,2 рубля, ММК до — 75,13 рубля.

16 сентября сообщалось о встрече министерства финансов России с представителями металлургических компаний и производителями минеральных удобрений. По итогам переговоров ведомство решило повысить ставку НДПИ до шести процентов и привязать ее к мировым ценам на сырье. В тот же день Минфин представит свое предложение премьер-министру России Михаилу Мишустину.

В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей из-за роста цен на внутреннем рынке. Правительство ввело экспортные пошлины с 1 августа по 31 декабря 2021 года, чтобы вернуть сверхприбыли металлургов в бюджет.