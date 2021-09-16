Власти определились со сбором денег с российских металлургов

ТАСС: Минфин предложит повысить НДПИ для металлургов и производителей удобрений до 6%

Министерство финансов России обсудило на встрече с представителями металлургических компаний и производителями минеральных удобрений варианты изменения налогообложения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Основным вариантом развития событий ведомство считает повышение сбора на добычу полезных ископаемых (НДПИ) до шести процентов и привязку его к мировым ценам на сырье.

Размер НДПИ предлагается определять, исходя из биржевых котировок руды или металлургического концентрата, без привязки к затратам компаний. 16 сентября Минфин представит свое предложение премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщил собеседник агентства.

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В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей из-за роста цен на внутреннем рынке с начала пандемии коронавируса. Чиновник заявил, что компаниям следует вернуть полученные сверхприбыли в бюджет в виде налогов.

Правительство ввело таможенные пошлины на вывоз сырья с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Предполагается, что это принесет казне 113 миллиардов рублей. В июле — последнем месяце перед введением пошлин — экспорт черных металлов из России вырос на 94 процента по сравнению с июнем.

В конце августа стало известно о планах властей увеличить ставку НДПИ для металлургических компаний и производителей удобрений. Позже на встрече с Белоусовым металлурги предложили увеличить налог на прибыль вместо повышения НДПИ, поскольку иначе им станет невыгодно инвестировать в сложные проекты с небольшим содержанием металлов.