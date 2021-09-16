«Газпрому» захотели снизить повышаемый металлургам налог

Правительство захотело снизить для некоторых месторождений «Газпрома» и «Газпром нефти» налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), пишет «Коммерсантъ». Повышение этого же налога для предприятий металлургической отрасли рассматривается в качестве одного из основных вариантов изъятия у них сверхдоходов от удачной конъюнктуры рынка в пользу государства.

Речь идет о месторождениях Надым-Пур-Таза в Ямало-Ненецком автономном округе, лицензией на разработку которых владеют «Газпром» и «Газпром нефть». В июле губернатор региона Дмитрий Артюхов попросил профильного вице-премьера Александра Новака подготовить и внедрить меры поддержки компаний, разрабатывающих месторождения, для их более полного и быстрого освоения.

Наиболее вероятным вариантом, по информации издания, станет снижение НДПИ для месторождений. В настоящее время ставка налога для «Газпрома» на них выше, нежели чем у конкурентов на других схожих месторождениях, в первую очередь «Новатэка». Такое положение обосновывается монопольным правом «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа и владение внутренней системой газоснабжения.

Параллельно в правительстве прорабатываются варианты налогового маневра в другой отрасли — металлургической. Власти собираются обложить ее представителей дополнительным налогом, поскольку считают их несправедливо выигравшими от удачной рыночной конъюнктуры. В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей.

Одним из приоритетных вариантов считается повышение НДПИ для металлургических компаний. При этом сами представители отрасли просят правительство повысить вместо этого налог на прибыль.

