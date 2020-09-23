Повышение налога на новые проекты по добыче ископаемых оценили

Повышение налога на НДПИ не затронет новые проекты по добыче твердых полезных ископаемых, заверил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Его слова приводит РИА Новости.

«Никаких выпадающих доходов для бюджета это не принесет», — оценил Белоусов.

Как уточнил вице-премьер Юрий Борисов, правительство вынужденно пошло на увеличение налога на дополнительный доход (НДД) и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налоговые изменения сильнее всего ударят по «Лукойлу», «Газпром нефти» и «Татнефти». «Будем надеяться, что это краткосрочные меры пожарного характера, если мы восстановим нашу экономику как можно быстрее, скажем, с 2021-2022 года», — сказал он.

Ранее в сентябре Госудма в третьем чтении приняла законопроект о повышении НДПИ для производителей удобрений и металлургов в 3,5 раза. Таким образом власти планируют пополнить бюджет, ожидается, что в 2021 году увеличение налоговой нагрузки может принести 56 миллиардов рублей. Среди других мер, с помощью которых власти намерены восполнить дефицит бюджета, значатся повышение акциза на сигареты и резкое увеличение госдолга.