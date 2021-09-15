«Нахлобучившие» государство металлурги попросили поднять им налоги

Представители металлургической отрасли, ранее обвиненные первым вице-премьером Андреем Белоусовым в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей, попросили у него повысить налог на прибыль вместо налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), повышение которого рассматривается правительством, пишет РБК.

На совещании с участием Белоусова и министра финансов Антона Силуанова представители металлургии вместе с владельцами производителей удобрений указали, что повышение НДПИ не позволит их компаниям инвестировать в сложные проекты с небольшим содержанием металлов.

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«Пусть платит тот, кто больше заработал», — отметил один из участников совещания, указав на большую целесообразность повышения налога на прибыль. При таком подходе будет снижаться свободный денежный поток компаний (часть прибыли, оставшаяся после капитальных вложений), однако это не повлияет на их способность к инвестированию.

До сих пор повышение НДПИ рассматривалось в качестве приоритетного варианта изъятия сверхдоходов, заработанных металлургами благодаря удачной рыночной конъюнктуре. Она сложилась за счет быстрого роста цен на мировом рынке.

Такой вариант озвучивал президент Владимир Путин. По его словам, повышение НДПИ могло произойти с начала 2022 года. Эта мера должна была заменить экспортную пошлину на некоторые виды металлов, введенную с начала августа до конца 2021 года.

В мае Белоусов заявлял, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей, не доплаченных в бюджет. Также он анонсировал меры по изъятию этих средств в пользу государства.