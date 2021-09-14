С российских металлургов захотели взять больше денег

В Минфине озвучили предложение повысить налог на добычу в несколько раз

Российские власти захотели взять больше денег с металлургов. Как сообщает газета «Коммерсантъ», налог на добычу для металлургических компаний может вырасти в несколько раз.

Предложения по росту НДПИ озвучили в Минфине. В проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» говорится, что уровень изъятия горной ренты в среднем по миру составляет 3-5 процента от выручки компании, а в России он не превышает 1-2 процента.

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Твердые полезные ископаемые, кроме алмазов и драгметаллов, облагаются в России по фиксированной ставке НДПИ. В 2020 году ставку повысили в 3,5 раза. В результате доходы бюджета выросли на 56 миллиардов рублей в год. Изменения горной ренты, предполагают эксперты, может увеличить налоговую нагрузку на отрасль на 100 миллиардов рублей в год.

Ранее вероятность повышения НДПИ для металлургов, которое коснется и драгоценных металлов, обсуждали в правительстве как одно из предложений по «мобилизации доходов» федерального бюджета в период 2022-2024 годов.

В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей, воспользовавшись ситуацией на рынке. За этим последовало введение пошлин, действующих с 1 августа до 31 декабря 2021 года.

До конца срока действия пошлин чиновники должны разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Окончательного решения по этому вопросу пока нет, в целом власти размышляют о введении гибкого НДПИ с привязкой к ситуации на мировых рынках.