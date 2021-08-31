С «нахлобучивших государство» металлургов задумали брать налоги по-новому

В Минфине рассказали об обсуждении гибкого НДПИ для металлургической промышленности

Власти обсуждают варианты изменения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который берут с металлургической промышленности, новые решения пока могут быть готовы к октябрю, а пока окончательных предложений нет. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, пишет «Интерфакс».

В целом идея состоит в введении гибкого НДПИ с привязкой к ситуации на мировых рынквх. «Перейти к некой привязке ставок НДПИ главным образом к изменению мировых цен на конечный продукт металлургических производств, алюминиевых, удобренщиков и прочих. То есть сделать плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре. Это достаточно сложный вопрос, мы думаем [над реализацией]», — объяснил Сазанов.

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В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей, воспользовавшись ситуацией на рынке. За этим последовало введение пошлин, действующих с 1 августа до 31 декабря нынешнего года. До конца срока действия пошлин чиновники должны разработать постоянно действующий механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.

Сама отрасль на перспективу введения пошлин отвечала угрозами — при реализации таких мер прибыль компаний снизится на десятки миллиардов рублей, а отчисления в бюджет заметно сократятся, заявляли в июле в ассоциации компаний «Русская сталь».