Власти проверят финансы «нахлобучивших» государство металлургов

Правительство поручило Минпромторгу проверить финансовое положение металлургических предприятий. Власти хотят собрать информацию о показателях за последние три года с учетом ввода экспортных пошлин в России и углеродного налога в ЕС, пишет РБК.

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Также ведомство должно изучить целесообразность единого подхода в вопросе установления экспортных пошлин на металлургическую продукцию. В Минпромторге заявили, что уже направили всю собранную информацию в правительство.

Металлурги, которых ранее в правительстве обвинили в «нахлобучивании» государства, пригрозили, что введение экспортных пошлин может в итоге «усилить социальную напряженность в регионах присутствия». В июне правительство утвердило временные пошлины на экспорт металлов.

Они будут действовать с 1 августа до 31 декабря этого года и должны состоять из двух частей: базовой ставки в 15 процентов и специфического компонента, который будет рассчитываться в долларах за тонну. Для меди он составит 1226 долларов за тонну, для никеля 2321 доллар за тонну и для алюминия — 254 доллара за тонну.

Из-за такого решения прибыль компаний упадет на десятки миллиардов рублей, а отчисления в бюджет сильно сократятся, отметили в ассоциации компаний «Русская сталь». Пошлины были введены после того, как в мае первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей, воспользовавшись ситуацией на рынке.