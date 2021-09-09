Кремль прокомментировал идею об изъятии сверхдоходов у бизнеса

Песков: в Кремле нет однозначной позиции о изъятии сверхдоходов у экспортеров

В Кремле нет однозначной позиции насчет изъятия сверхдоходов у экспортеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». Ранее с такой идеей выступил глава Минфина Антон Силуанов.

Силуанов считает, что экспортеры, получающие дополнительные доходы от высоких цен на мировых рынках, должны ими делиться, чтобы государство могло направлять средства на поддержку граждан. Министр также добавил, что властям следует обратить внимание на доходы бизнеса, которые идут не на инвестиции, а на выплату дивидендов.

В конце мая первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса.

В Кремле на это ответили, что в ситуации со сверхприбылями российских металлургов нет смысла искать виновных, потому что это «экономическая жизнь». В августе правительство на фоне роста цен ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов.