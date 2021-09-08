Раскрыто будущее российского бюджета

Министр финансов России Силуанов: общий баланс бюджета в 2021 году будет около нуля

В 2021 году общий баланс федерального бюджета в 2021 году будет «около нуля», а в будущем, в 2022 и 2023 годах, ожидается профицит, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«По текущему году мы ожидаем дополнительные доходы порядка 1,7 триллиона рублей. Общий баланс бюджета, мы считаем, будет около нуля, поскольку все дополнительные доходы мы планируем направить на поддержку граждан, такие решения уже приняты были», — раскрыл глава Минфина, пояснив, что речь идет о поддержке семей с детьми, пенсионеров, военнослужащих, а также иных мерах стимулирования экономики. В следующем году, по словам Силуанова, запланирован профицит в пределах 1 процента, а в 2023-м — около 0,3 процента ВВП.

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Силуанов 8 сентября также заявил, что российские экспортеры, которые получили сверхдоходы от мирового роста цен на сырье, «должны поделиться» деньгами с гражданами, которые «страдают от инфляции». Министр напомнил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров сырья.

Глава Минфина подчеркнул необходимость контролировать рост цен, и напомнил, что для этого применяются ограничительные меры — экспортные пошлины, демпфер. Министр также подчеркнул, что государствам нельзя постоянно печатать деньги, потому что в конце концов за все придется платить гражданам.