Ритейлеров предложили освободить от налогов взамен на благотворительность

Центр «Фудшеринг» предложил освободить ритейл от НДС взамен на продукты для НКО

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» предложил Минфину освободить ритейлеров от уплаты НДС (налога на добавленную стоимость) при одном условии. Продукты с истекающим сроком годности (от одних до четырех суток до его окончания) торговые сети должны передать на благотворительность, сообщают «Известия».

«Фудшеринг» предложил внести соответствующие поправки в статью 170 Налогового кодекса и освободить компании от уплаты НДС взамен на благотворительную деятельность. Предполагается, что ритейлеры будут передавать продукты в некоммерческие организации. Например, в НКО, работающие с малоимущими гражданами.

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Отмечается, что в перспективе максимум пяти лет реализация предложения позволит сохранить около одного миллиона тонн еды в год. Этого количества пищи достаточно, чтобы 18 миллионов человек безвозмездно получили продовольственную помощь за счет ресурсов, уже существующих в экономике. Однако торговые сети считают, что эта мера станет для них невыгодной.

«Сейчас для ритейлеров передавать продукцию с истекающим сроком годности на благотворительность экономически невыгодно, так как компания обязана при этом платить налоги как с продажи товаров, не получая при этом прибыли», — объяснил представитель Metro.

Письмо «Фудшеринга» к министру финансов Антону Силуанову поступило в ведомство, его рассмотрят, пообещали в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что британскую молодежь заставят платить за пенсионеров. Эта мера должно пополнить бюджет страны почти на десять миллиардов фунтов или 14 миллиардов долларов.