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Британскую молодежь заставят платить за пенсионеров

Премьер Великобритании Борис Джонсон увеличит страховые взносы на 14 миллиардов долларов
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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: Jessica Taylor / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может повысить страховые взносы для финансирования системы социальной защиты. После коронакризиса стране необходимы деньги для восстановления здравоохранения и объемов помощи пенсионерам. Консерваторы заявляют, что увеличение налога нанесет удар по благосостоянию британской молодежи и малообеспеченных граждан, пишет Bloomberg.

По данным СМИ, жителей заставят платить как минимум на один процент больше от прежней суммы страховых взносов, что должно принести бюджету около 10 миллиардов фунтов (14 миллиардов долларов). Если правительство пойдет на этот шаг, оно нарушит обещание не повышать налоги, прописанное в предвыборном манифесте правящей Консервативной партии в 2019 году.

Вопрос об источниках финансирования соцпомощи в стране обсуждается уже несколько десятилетий, поскольку продолжительность жизни увеличивается, а также растет доля людей со сложными заболеваниями, нуждающихся в постоянном лечении. Однако не все чиновники готовы пойти на решительные меры и часто передают эту ответственность своим преемникам. Джонсон же заявил, что он «не будет уклоняться от трудных решений», необходимых для финансирования «поврежденных» систем здравоохранения и соцпомощи. «Мы пережили беспрецедентный шок для экономики. (…) Нам пришлось смириться с этим и принять несколько действительно сложных решений», — заявил замминистра здравоохранения Надим Захави, поддерживая идею увеличения взносов. 

Некоторые консерваторы выразили опасения, что пренебрежение партийным манифестом о налогах может оттолкнуть избирателей. Они напомнили, что страховые взносы не взимаются с пенсионеров, а также в соответствующий фонд не поступают средства, собранные с прироста капитала богатых граждан (с прибыли от продажи акций, облигаций, драгоценных металлов и имущества). Значит, за реформирование системы соцзащиты прежде всего будет платить молодежь и жители с низким доходом.

Влиятельный представитель консерваторов Джейк Берри посоветовал властям пересмотреть решение и подумать о повышении подоходного или корпоративного налога, взимаемого с компаний, вместо увеличения страховых взносов. Сумма, которую планируют получить власти за счет новых мер, может быть получена путем увеличения на 1,5 процента «базовых» и «повышенных» ставок подоходного налога (в Великобритании действует прогрессивная шкала налогообложения, то есть процентная ставка подоходного налога зависит от размера дохода).

Кроме того, решение правительства потребует дополнительных выплат от работодателей, и предприниматели ожидают, что это обязательство может удержать компании от найма новых сотрудников. В то же время нехватка персонала в конце августа превышала нормальный уровень в 14 раз.

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