Великобритания столкнулась с парадоксом на рынке труда

Эксперты называют текущую ситуацию на британском рынке труда парадоксом — в стране сейчас миллион новых вакансий и почти два миллиона незанятых граждан. Работодатели столкнулись с нехваткой персонала, в 14 раз превышающей нормальный уровень, сообщает Bloomberg.

Правительство и Банк Англии видят в таком состоянии рынка труда свидетельство динамичного восстановления экономики после коронакризиса, так как количество новых рабочих мест достигло рекорда, а заработная плата постоянно растет.

Однако 30 сентября завершится государственная программа сохранения рабочих мест (Coronavirus Job Retention Scheme), и сотни тысяч сотрудников начнут искать работу или вернутся на прежнее место после окончания выплат. Эксперты считают, что эти люди вряд ли смогут удовлетворить огромный спрос на рынке труда, выросший из-за старения населения и оттока мигрантов. По данным Национального бюро статистики (ONS), от 700 тысяч до 1,2 миллиона работников в конце июля были еще в «коронавирусном отпуске». Еще 490 тысяч к тому времени уже покинули рынок труда с четвертого квартала 2019 года и относились к категории «неактивных». Число безработных за тот же период увеличилось на 310 тысяч.

Нехватка персонала в 14 раз превышает нормальный уровень и замедляет экономический рост страны — его показатели сейчас сравнимы с цифрами февральского локдауна. Больше всего сотрудников сейчас требуется в ключевых отраслях, таких как грузоперевозки, строительство и пищевая промышленность, которые во многом зависели от граждан Европейского Союза, уехавших после Brexit. Но самый высокий уровень уволенных работников, которые вернутся на свои места после 30 сентября, наблюдается совершенно в других сферах, где спрос на рабочую силу не так велик. Это несоответствие является причиной текущего кризиса. Согласно августовскому опросу ONS, семь из десяти предприятий, которым в этом году было трудно заполнить вакансии, заявили, что причина кроется в отсутствии подходящих кандидатов.

Нехватка сотрудников уже имеет наглядные экономические последствия. Отсутствие необходимого количества водителей грузовиков (https://lenta.ru/news/2021/08/10/water_leaves/) приводит к опустению полок в супермаркетах, так как срок доставки значительно увеличивается. Промышленный сектор уже потребовал предоставить временные визы водителям из ЕС, чтобы покрыть спрос на рабочую силу, но получил отказ от правительства.

Тем не менее, программа сохранения рабочих мест (CJRS) на сумму около 70 миллиардов фунтов (96 миллиардов долларов) помогла миллионам британцев избежать безработицы. Ее уровень сейчас составляет 4,7 процента, что значительно ниже двузначных цифр, ожидавшихся регулирующим органом в прошлом году. CJRS была введена (https://www.bbc.com/news/explainers-52135342) весной 2020 года, чтобы помочь работодателям сохранить своих сотрудников. Власти стали выплачивать работникам 80 процентов от прежней зарплаты. В июле этого года правительство обязало компании покрывать 10 процентов дохода сотрудников, а пособие сократилось до 70 процентов от этой суммы. В августе это соотношение изменилось до 20 и 60 процентов соответственно.