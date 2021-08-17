Зарплаты в Великобритании побили рекорд

Рост заработной платы в Великобритании побил рекорд — средний доход сотрудников увеличился на 8,8 процента во втором квартале по сравнению с 2020 годом. Компании после ослабления ковидных ограничений , пишет Bloomberg.

Банк Англии обеспокоен тем, что рост заработной платы будет способствовать инфляции, которая неожиданно превысила целевой показатель, установленный на уровне двух процентов, в мае и в июне. Комитет по денежно-кредитной политике ожидает, что потребительские цены вырастут на четыре процента к концу этого года. Данные Национальной статистической службы (ONS) также свидетельствуют об инфляционном давлении, вызванном повышением заработной платы. Банк Англии ожидает, что такая тенденция на рынке труда окажется временной. Но некоторые эксперты считают, что нынешний уровень инфляции требует умеренного отказа от денежно-кредитного стимулирования.

Показатель реального роста зарплаты был искажен, так как годом ранее средний доход сотрудников сильно снизился, а также произошло масштабное сокращение рабочих мест. ONS считает, что при учете этих факторов рост доходов составляет 4,9-6,3 процента. Из-за беспрецедентной нехватки персонала количество новых вакансий в Великобритании тоже стало рекордным — сейчас их открыто более миллиона.

Число рабочих мест выросло на 182 тысячи в июле, а это означает, что около 80 процентов вакансий, сокращенных во время пандемии, теперь восстановлено. С мая по июль количество рабочих мест выросло на 44 процента и теперь значительно превышает февральский уровень. В сфере искусства, развлечений и отдыха наблюдался самый сильный квартальный рост.

Такие показатели вызваны активным восстановлением британской экономики после самой серьезной экономической рецессии за 300 лет. В июле власти представили очередной пакет мер поддержки экономики общей суммой в 30 миллиардов фунтов (37,6 миллиарда долларов). Основной целью было спасение рабочих мест и помощь работодателям в борьбе с последствиями пандемии. Деньги пошли на налоговые льготы для отелей и ресторанов и выплаты компаниям для сохранения рабочих мест.