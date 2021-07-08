В Великобритании наступил дефицит уборщиков

Великобритания столкнулась с острой нехваткой рабочей силы после отъезда иностранных работников из-за пандемии коронавируса и брекзита. Такого дефицита кадров не было с 1997 года, пишет The Guardian.

Наибольшие проблемы наблюдаются в транспортной и логистической отраслях, гостиничном бизнесе, производстве и строительстве. Помимо недостатка обслуживающего персонала, поваров, уборщиков, работников складов, не удается нанять финансистов, программистов, бухгалтеров и инженеров. Согласно опросу Британской торговой палаты, 52 процента компаний так и не смогли найти сотрудников за последние три месяца. Возникшие проблемы могут привести к повышению заработной платы работников и росту инфляции.

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По официальным данным, около полутора миллиона работников не могут вернуться в Великобританию, поскольку снятие ограничений перенесли с 21 июня на 19 июля. На фоне этого министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил в начале июля о сворачивании программы поддержки рабочих мест.

«Растущий разрыв в квалификации рабочей силы может замедлить восстановление британской экономики», — считает руководитель отдела образования и производительности компании KPMG UK Клэр Уорнс.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, пандемия уничтожила 22 миллиона рабочих мест по всему миру. Больше всего пострадали молодые и низкоквалифицированные работники в сфере услуг и туристической отрасли.