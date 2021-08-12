Назван срок восстановления экономики Великобритании

Экономика Великобритании выросла на 4,8 процента в период с апреля по июнь 2021 года. Тем не менее, это ниже ожидаемых пяти процентов, и эксперты уже называют возможные сроки ее полного восстановления — речь, в частности, идет о конце текущего года. Об этом сообщает «Би-би-си».

Данные Управления национальной статистики показали, что после локдауна рост ВВП Великобритании стимулируется розничной торговлей, ресторанами и гостиницами. В апреле открылись магазины, спортзалы и парикмахерские. В мае заведениям общепита было разрешено обслуживать посетителей в привычном режиме, следом за ними открылись театры, галереи и кинотеатры.

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Сфера образования также поспособствовала росту экономики, поскольку во втором квартале были сняты ограничения на работу школ. Кроме того, потребительские расходы выросли на 7,3 процента за квартал. Британская компания по экономическим исследованиям Pantheon Macroeconomics заявила, что почти половина экономического роста произошла за счет активности в секторе здравоохранения.

После публикации данных по ВВП министр финансов Риши Сунак заявил, что у Великобритании «самые высокие квартальные темпы роста среди экономик стран большой семерки», хотя, по мнению Pantheon Macroeconomics, экономика Великобритании пострадала от COVID-19 больше, чем экономики других стран G7.

Несмотря на стремительное восстановление показатели все еще на 4,4 процента ниже, чем до пандемии. Capital Economics прогнозирует, что экономика Великобритании полностью восстановится до конца 2021 года.