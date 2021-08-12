Европейская страна сделает бизнес безопаснее

Власти Великобритании призывают представителей сельскохозяйственной отрасли сделать бизнес безопаснее для природы за счет отказа от освоения новых природных территорий и вовлечения в оборот заброшенных земель. Тем самым фермерам не придется терять доход в условиях экологизации экономики, напротив, получится расширить деятельность, создать новые рабочие места, сообщает The Guardian, ссылаясь на анализ природоохранной общественной организации Rewilding Britain.

Исследование показало, что рекультивация маргинальных земель, которые уже не используют по назначению, например, старых полей для гольфа, может помочь переходу Великобритании на «зеленое» сельское хозяйство, которое не оказывает пагубного влияния на биоразнообразие страны и климат.

Кроме того, согласно статистике компании, восстановление пяти процентов заброшенных участков на территории Англии позволит трудоустроить 20 тысяч сельских жителей без прекращения их традиционной деятельности. Прогноз дан на базе анализа 27 крупных участков лесов, заповедников, полей в Англии общей площадью около 29 тысяч гектаров.

«Мы балансируем на грани "зеленой революции" в сельском хозяйстве. Около 70 процентов Англии обрабатывается. Представьте, как полезно было бы для окружающей среды, если бы население стало возделывать только половину из доступных земель», — прокомментировал ситуацию представитель экологического форума Национального союза фермеров Восточной Англии (East Anglia National Farmers’ Union Environmental Forum) Джейк Файнс (Jake Fiennes).

Представитель Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских районов (Department for Environment, Food and Rural Affairs) добавил, что сельские сообщества играют важную роль в национальной экономике, поэтому власти намерены поддерживать материально реализацию фермерами экологических инициатив.

В мае правительство Великобритании анонсировало программу досрочной отправки пожилых работников сельского хозяйства на пенсию, так как те реже соглашаются подстраиваться под программы охраны природы. Средний возраст фермеров — 59 лет, четыре из десяти сельхозработников старше 65 лет. При досрочном выходе на пенсию землевладельцу будут выплачивать разовую компенсацию в зависимости от размеров угодья, в среднем около 70 тысяч долларов.