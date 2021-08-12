В Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов

Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в порту Выборга

В морском порту города Выборга Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов. Правоохранительные органы начали проверку, сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве предположили, что утечка нефтепродуктов произошла с буксира «Товарищ Андрей». Судно было пришвартовано к причалу порта с 9:00 до 19:00 11 августа 2021 года. Об объеме нефтепродуктов не сообщается.

Вскоре последствия загрязнения устранили. Место разлива посетили исполняющий обязанности заместителя Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Эглит, сотрудники транспортной полиции, представители Росприроднадзора и областной МЧС.

Ранее шлейф нефтепродуктов обнаружили в акватории бухты в Чукотском автономном округе. Протяженность пятна составила 1,5 километра, а ширина варьировалась от трех до четырех метров. Ситуация взял под контроль прокурор округа Константин Прохоров.