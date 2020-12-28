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Иностранное судно сбросило нефтепродукты в российской бухте

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Фото: Амурская природоохранная прокуратура

Разлив нефтесодержащих продуктов зафиксирован в акватории бухты Находка в Приморье, отходы, предположительно, были сброшены иностранным торговым судном. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщает «Интерфакс».

«Поступило сообщение о том, что в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО "Аттис Энтерпрайз" были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости с иностранного торгового судна», — цитирует источник агентство.

На месте разлива работают специалисты, они уже развернули боновые ограждения. За ограждениями следов нефтепродуктов не выявлено. К настоящему моменту в акватории бухты было собрано более тысячи литров маслянистой жидкости. Площадь загрязнения пока не уточняется.

По данным агентства, на произошедшее отреагировали в Росприроднадзоре — сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства инцидента. Также за ситуацией следит транспортная прокуратура. «В настоящее время оснований для вмешательства транспортной прокуратуры нет. В случае установления факта загрязнения акватории судном к проверке подключится Находкинская транспортная прокуратура, в отношении виновников будет принят весь комплекс мер реагирования», — отметила в беседе с «Интерфаксом» представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В конце мая разлив нефтепродуктов был зафиксирован на ТЭЦ-3 в Норильске. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы. В сентябре компания «Норникель» представила план рекультивации земель, пострадавших после разлива топлива.

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