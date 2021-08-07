Выброс нефти с греческого танкера произошел в Черном море под Новороссийском

Залповый выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом в субботу, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с Minerva Symphony, порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала КТК, выносного нефтеналивного устройства — это в море, километрах в шести от берега находится, — произошел выброс сырой нефти. Объем непонятен», — сказал собеседник агентства.

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Создан оперативный штаб с участием сил и средств КТК, аварийно-спасательные подразделения занимаются устранением последствий. В готовность приведены силы филиала Морской спасательной службы, запроса от владельца терминала пока не поступало.

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