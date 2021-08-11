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Эколог оценил разлив нефти под Новороссийском фразой «масштаб страшный»

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Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Разлив нефти в Черном море под Новороссийском грозит обернуться экологической катастрофой

Если пятно от разлива нефти под Новороссийском быстро не ликвидируют, это может грозить экологической катастрофой. Такой фразой оценил опасность ситуации эколог Сергей Грибалев. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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«Экологический масштаб трагедии страшный, поскольку фауна Черного моря очень уязвима. Это море, где на глубине находится большое количество сероводорода, поэтому его иногда называют «мертвым». Если нефть начнет опускаться туда, где сероводород, это все будет превращаться в гранулы, (...) будет заражение всей толщи. При заражении всей толщи моря полностью гибнет вся флора и фауна», — рассказал Грибалев.

Также он добавил, что нефтепродукты могут быть вынесены и на берег.

Разлив нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony произошел 7 августа. По информации ТАСС, причиной стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально сообщалось о разливе площадью 200 квадратных метров, но потом появились сведения, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров.

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