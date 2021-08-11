Эколог WWF оценил объем разлитой под Новороссийском нефти

Объем разлитой в море у Новороссийска нефти составляет около 100 тонн. Так оценил количество попавшего в воду топлива руководитель программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников, его слова опубликовал Telegram-канал «РИА Новости».

По словам Книжникова, из-за ЧП на данный момент загрязнено около семи километров побережья.

В свою очередь главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной предположил, что нефтяное пятно испарится в течение дня.

«Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов», — цитирует Костяного РИА Новости. Специалист также отметил, что процесс испарения будет зависеть от конкретного вида топлива, которое попало в воду.

Инцидент произошел 7 августа. По сообщениям ТАСС, причиной разлива нефти на морском терминале КТК под Новороссийском при погрузке греческого танкера Minerva Symphony стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора выносного причального устройства. Изначально сообщалось о разливе площадью в 200 квадратных метров, однако потом появилась информация, что площадь увеличилась до 80 квадратных километров. Кроме того, нефтяное пятно удалось заснять спутником.