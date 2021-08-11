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Лесной пожар подобрался к Якутску

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Лесной пожар в селе Ергелех движется в сторону Якутска. Огонь подобрался к городу уже на 50 километров. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что смог от горящих лесов уже накрыл город. Мэрия развернула на городской границе лагерь, в котором добровольцы будут помогать бороться с подступающим огнем.

«Задача — не допустить движения огня в сторону Якутска. Нас 45 человек… Работает 5 единиц техники, доставлены рации, генераторы, продовольствие», — рассказал глава города Евгений Григорьев в своем Instagram, отметив, что на тушение дополнительно привлекли еще 10 человек.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области. Горожане стали жаловаться на дымку и запах гари. В министерстве экологии региона заверили, что сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружено.

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